Acadêmica tenta cancelar matrícula, é multada e agride coordenadora

A coordenadora pedagógica Maria Luiza Casa Nova, 55 anos, foi agredida pela aluna Denise Gil Marques, 37 anos, em Aquidauana.



A estudante teria ido até o polo da faculdade para cancelar sua matrícula, quando se revoltou com a multa que recebeu, segundo informações do boletim de ocorrência.



De acordo com o registro, quando a aluna fez o pedido de cancelamento da matrícula, o sistema gerou uma multa de R$ 313,53.



A acadêmica ficou exaltada e disse que não faria o pagamento. “Eu não vou pagar nada, isso aqui é só fachada, o dono além de ser preto é mentiroso, eu o conheço e vou pegá-lo na rua”, disse Denise conforme o registro.



A coordenadora contou à polícia que a aluna pegou o celular que estava em cima da mesa e arremessou contra ela, quando machucou a região das sobrancelhas.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

