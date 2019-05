Vídeo - Ex-paquita se corta antes de acusar ex-marido de agressão

A ex-paquita Ana Paula Pituxita, que no início de abril acusou o ex-marido, José Roberto Barbosa, de agressão, foi filmada pelas câmeras de segurança do condomínio onde o casal morava, se cortando e se machucando propositalmente antes de ir a delegacia acusar o ex-companheiro.



Nas imagens, ela aparece sentada e se corta com algum objeto. A ex-paquita faz três machucados no corpo, sendo um corte no antebraço esquerdo, outro no mesmo braço e um na mão direita. É possível ver ainda uma expressão de “dor” de Pituxita, ao se machucar.



O vídeo pode gerar reviravolta no caso da agressão, já que ela conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra ele e, com essa medida, Roberto teve que sair da casa que está em seu nome.



O ex-marido de Pituxita não se pronunciou sobre o caso, a medida o proíbe, inclusive de mencionar o nome dela. Ao portal Uol, a ex-paquita confessou que fez os machucados, justificando que estava com raiva.



