Após desaparecimento, pastor é encontrado com ferimentos

Ailton Pereira, de 60 anos, foi encontrado em uma fazenda próximo ao município de Paranaíba.

Segundo informações do seu filho Gabriel Targino, de 19 anos, um fazendeiro estava no curral ordenhando vacas quando percebeu uma agitação entre os animais. Após verificar encontrou o pastor debilitado e com pequenas escoriações.

Os moradores da fazenda o acolheram e logo depois acionaram a policia. Ainda segundo informações do filho, o idoso já havia apresentado os mesmos sintomas de esquecimento cerca de 1 mês atrás.

O pastor foi atendido no hospital de Cassilândia e passa bem.

