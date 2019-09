Família procura por pastor que desapareceu após ir à casa de conhecido

Familiares estão à procura do pastor Ailton Pereira, de 60 anos, desaparecido desde terça-feira (3), quando deixou sua residência com destino à casa de um conhecido, no município de Cassilândia. Na delegacia, a esposa do pastor, Maria das Vitórias Ferreira, de 42 anos, disse que o marido sumiu após sair, por volta do meio dia, para entregar uma quantia em dinheiro para outro pastor. Existe a suspeita de que Ailton tenha Alzheimer.

De acordo com o filho de Ailton, Gabriel Pereira, a quantia que ele deixaria era de apenas R$ 10, que o conhecido em questão não quis receber. Após deixar a casa do outro pastor, o homem, que estava sem celular, não foi mais visto. A família procurou por Ailton pela cidade, mas desde então ele ainda não foi encontrado.

Conforme a mulher de Ailton, é possível que ele esteja com Alzheimer, uma vez que o pastor já havia desaparecido quando ambos estavam em Paranaíba. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do pastor, deve entrar em contato com a polícia pelo telefone 9.8111-7317 ou pelo 190.

