Concurso abre vagas para os Hospitais Universitários de Dourados e Campo Grande

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), lançou o concurso para o preenchimento de 545 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, distribuídas entre 45 unidades hospitalares e a Administração Central.



Em Mato Grosso do Sul as oportunidades são para o Hospital Universitário da Universidade Federal Grande Dourados (HU-UFGD) e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Grande (HUMAPUFMS). São três editais divididos por áreas: Administrativa (17 vagas); Assistencial (330) e Médica (198) para cargos de nível médio e superior.

As inscrições online pelo link , vão até o dia 20 de janeiro de 2025, no entanto, o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina na sexta-feira (27/12). O valor da taxa de inscrição será de R$85,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$110,00 para os cargos de nível superior.

Área administrativa

As provas serão realizadas em Campo Grande e Dourados simultaneamente. A remuneração varia de R$ 3.057 para assistente administrativo a R$ R$ 12.911 para as funções em engenharia.



Área médica

O valor da taxa de inscrição será de R$150,00 para os cargos da área médica. A remuneração vai de R$ 10.787,14 para especialidades com 120h mensais a para profissionais com 200h mensais.

Área assistencial

O setor contempla profissionais da psicologia, nutrição, fonoaudiologia, técnicos, terapeutas, enfermagem e odontologia. A maior remuneração é para a função de Física Médica – Radioterapia que recebe R$ 12.911,35.

São reservadas vagas para indígenas (3%), PcD (10%) e negros (20%).

A convocação para contratação será realizada por meio de edital publicado na página da Ebserh, no endereço: h ttps://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/agentes-publicos/concursos-e- selecoes/concursos .



