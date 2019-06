Concurso de artigos finaliza capacitação com mais de 3 mil profissionais da assistência social

Saiba Mais Geral CapacitaSUAS avança em MS e estado reforça pioneirismo na Assistência Social

Desde sua implantação em MS o programa de cursos na área do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS), realizado na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, já capacitou mais de 3 mil profissionais dos 79 municípios do Estado. O fechamento dessa edição traz uma novidade que é a publicação de um livro a partir de um concurso de artigos.

O concurso de artigos recebe textos até o dia 24 de junho, por meio do link https://encurtador.com.br/nrwJY, no qual os interessados também podem ter mais informações quanto a participação. Os 10 artigos aprovados serão publicados por meio de livro físico e digital, com a tiragem de 2 mil exemplares.

As temáticas abordadas nos cursos com foco nas práticas do cotidiano profissional dos trabalhadores do SUAS, são o alvo do livro. Todos os trabalhadores, gestores e conselheiros que participaram de qualquer edição do programa, e que tenham sido aprovados, podem participar.

Dúvidas devem ser solucionadas por meio dos telefones (14) 3533-3297, (14) 3533-3272ou e-mail: capacitasuas_ms@unilins.edu.br e/ou com o coordenador professor Luiz Carlos Pires Montanha, no e-mail: lcmontanha@unilins.edu.br, até as 23h e 59 minutos (horário de Brasília/DF) do dia 18 de junho de 2019.

Saiba Mais Geral CapacitaSUAS avança em MS e estado reforça pioneirismo na Assistência Social

Deixe seu Comentário

Leia Também