CapacitaSUAS avança em MS e estado reforça pioneirismo na Assistência Social

Mato Grosso do Sul mais uma vez reforça seu papel de atuação modelo na área da Assistência Social. Desta vez os cursos do CapacitaSUAS, em sua terceira etapa, já atenderam mais de 750 profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de todo o estado. MS é um dos cinco do país a manter em atividade as capacitações nesse âmbito.

Luan Fernando Santos, profissional da área de Assistência Social no município de Nova Alvorada do Sul, avalia que o curso do CapacitaSUAS foi de grande ajuda para o seu contexto laboral. “Por meio do curso foi possível expandir minha compreensão sobre o trabalho no SUAS, gerando para todos nós novas ideias, objetivos e ações. Contribuiu com a minha potencialidade do trabalho no meu município”, concluiu.

Essa terceira etapa do CapacitaSUAS em MS possui a meta de capacitar 1.142 profissionais da política da Assistência Social. A carga horária dos cursos são de 40 horas. As outras duas etapas no Estado capacitaram juntas mais de 2,1 mil pessoas.

A secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, reforça que a meta é sempre pensar em processos que no fim reflitam em bons atendimentos para a população. “Quando pensamos em ações, como a continuidade do CapacitaSUAS no Estado, estamos pensando sempre em bons serviços que no contexto geral vão beneficiar a população. Quando profissionais estão bem alinhados e qualificados certamente teremos resultados positivos”, ressaltou.

Cursos como atualização em vigilância socioassistencial do SUAS, atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social básica no SUAS, introdução ao controle social do SUAS, atualização de planos de assistência social, indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e estratégias de enfrentamento à pobreza, introdução ao provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais do SUAS, atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social básica no SUAS, atualização sobre a organização e oferta dos serviços da proteção especial, estão dentro do conteúdo programático desta terceira etapa.

CapacitaSUAS

O CapacitaSUAS tem como objetivo contribuir com o aprimoramento das funções, capacidades e competências das funções de gestão; do provimento de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e da transferência de renda; e do exercício do controle social, por meio do apoio aos Estados e ao

Distrito Federal na execução dos seus Planos de Capacitação do SUAS. Em Mato Grosso do Sul o Programa CapacitaSUAS iniciou a sua implementação em 2014, reforçando o aprimoramento dos operadores do SUAS.

