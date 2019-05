UFMS pode paralisar em setembro, diz Marcelo Turine

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Ufms) realizou, na quinta-feira (16), uma audiência pública sobre o bloqueio dos recursos orçamentários e seus impactos na universidade em 2019. O evento contou com a presença do reitor da Ufms, Marcelo Turine, que disse que, devido aos cortes, a universidade pode paralisar em setembro.

O reitor afirmou que o bloqueio total foi um pouco mais de 50%, equivalente a R$ 80 milhões, o que pode paralisar a universidade. “A redução atinge diretamente o funcionamento de toda a instituição e compromete as áreas de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão, inovação, além de afetar a manutenção de serviços à sociedade, a compra de insumos para os laboratórios e cursos; e o pagamento de contas de consumo, como água e luz, o que pode paralisar a universidade em setembro”.

A pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Dulce Maria Tristão, detalhou como o bloqueio afetará a UFMS em cada área. Ela reforçou que, em sua planilha, o principal gasto da universidade é o custo de água e luz, o que poderá acarretar no encerramento das atividades por falta de pagamento.

Devido ao atual cenário, a administração priorizou o pagamento da assistência estudantil, bolsas e auxílios, os restaurantes universitários, para garantir a permanência dos estudantes.

A audiência pública ficou lotada, com o apoio da comunidade acadêmica. Também estiveram presentes, Representantes do Diretório Central dos Estudantes, Sindicatos dos trabalhadores em Educação da Ufms e do Instituto Federal de MS (Ifms) e integrantes da Associação dos Docentes da Ufms.

A audiência foi transmitida ao vivo pelo YouTube da TV UFMS.

