Juíza Jacqueline representa MS em encontro sobre as mulheres

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sediou, na quarta-feira (15), o 2º Encontro das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em Brasília. Representando a Justiça de Mato Grosso do Sul, estava a juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria da Mulher do estado.



No encontro foi apresentado o resultado da 13ª semana da Justiça pela Paz em Casa e o Tribunal de Justiça de MS obteve destaque com o segundo lugar em sentenças de mérito na mobilização no período de 11 a 15 de março.



Jacqueline Machado considerou importante o evento, que desenvolveu o questionário de avaliação de risco da mulher em situação de violência. “O questionário servirá para embasar as decisões de medidas protetivas de urgência. Na Casa da Mulher de Campo Grande já é utilizado um questionário semelhante, que auxilia muito o trabalho do magistrado. Foram também apresentados os resultados da 13ª semana da Justiça pela Paz em Casa e o TJMS conquistou o segundo lugar em sentenças de mérito”.



À noite, a juíza representou o estado na abertura do curso "A Mulher Juíza, Desafios da Carreira e Atuação pela Igualdade de Gênero". O curso, com o apoio do CNJ, é uma iniciativa da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).



Segundo levantamento feito em 2018 pelo CNJ, a participação das mulheres no Judiciário ainda é menor que a de homens: 37% mulheres e 63% homens. A pesquisa revelou, também, que as mulheres ainda progridem menos na carreira jurídica em comparação aos homens.



“As mulheres representam mais da metade da população brasileira, no entanto a magistratura brasileira é majoritariamente masculina e branca. Grata por este dia e por ouvir mulheres que abriram caminhos”, concluiu a juíza Jacqueline.



Além de Jacqueline, participam as juízas Helena Alice Machado Coelho, Samantha Ferreira Barione, Mariana Rezende Ferreira Yoshida, Carolinne Vahia Concy, Luíza Vieira Sá de Figueiredo e a desembargadora aposentada Maria Isabel de Matos Rocha.

