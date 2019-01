TJMS julga 383 processos em menos de quatro horas

Da redação com assessoria

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) retornaram nesta terça-feira (22) após o recesso de final de ano, e só nas duas primeiras sessões realizadas nesta manhã, foram julgados 383 processos criminais e cíveis.

Em 2018 foram 65.633 julgamentos de processos que acabaram superando as 64.796 ações que haviam sido distribuídas durante o ano. Os números, tanto de distribuídos quanto de julgados, são os maiores já registrados na história do TJMS.

De hoje (22) até a próxima quinta-feira (24) os desembargadores julgarão 1.731 processos, distribuídos nas Câmaras Cíveis, Câmaras Criminais e uma Seção Criminal.

Todas as semanas, as sessões são realizadas de segunda a quinta-feira. Para consultar as pautas de julgamento basta clicar aqui .

Confira abaixo a agenda da primeira semana de sessões de julgamento de 2019:

- Terça-feira (22): 3ª Câmara Cível, às 8 horas; 2ª Câmara Criminal, às 9 horas; 1ª Câmara Cível, 1ª Câmara Criminal e 5ª Câmara Cível - todas às 14 horas.

- Quarta-feira (23): 4ª Câmara Cível, às 8 horas; e 2ª Câmara Cível, às 9 horas; 1ª Seção Criminal, às 9 horas.

- Quinta-feira (24): 3ª Câmara Criminal, às 14 horas.

