Concurso Imasul: Divulgado resultados preliminares da validação das autodeclarações

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (15), os resultados preliminares dos procedimentos de validação das autodeclarações apresentadas no ato de inscrição no Concurso Público de Provas do IMASUL, pelos candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência

Com o resultado, o candidato poderá interpor recurso por discordância dos resultados preliminares entre os dias 15 de julho até às 23h59 do dia 16 de julho de 2024, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico w ww.avalia.org.br.

Após às 23h59 do dia 16 de julho de 2024, o sistema de interposição de recursos será fechado.

Os candidatos considerados desfavoráveis, poderão consultar o motivo do indeferimento por meio do link “Boletim de Desempenho da Entrevista de Verificação”, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br.

O candidato considerado ausente na Entrevista de Verificação ou que não receber parecer conclusivo favorável da Comissão de Verificação, deixará de concorrer às vagas reservadas e terá seu requerimento de inscrição processado como de candidato que disputa em ampla concorrência.

