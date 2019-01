Como proteger equipamentos eletrônicos de raios e quedas de energia

É no período da primavera-verão, entre os meses de outubro a março, que os consumidores devem ficar atentos com a proteção dos equipamentos e dispositivos elétricos e eletrônicos. O Brasil, devido a sua localização na zona tropical, onde o clima é mais quente, é mais favorável à formação de tempestades durante essa época, com uma média de 77 milhões de ocorrências por ano.

As previsões de um balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), indicam o aumento de incidência de raios por todo o País. A região Sul é a que mais sente a intensidade dos efeitos do fenômeno climático El Niño, com um aumento de 30% de ocorrências, seguida pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste (20% a 30%). Nos estados do Mato Grosso e Goiás, a quantidade de raios pode aumentar em 10%. Já as regiões Norte e Nordeste, por outro lado, devem registrar uma queda de 50%.

Dicas simples para diminuir prejuízos e evitar que eletrônicos sejam danificados:

– Em caso de falta de energia, o ideal é desligar todos os equipamentos sensíveis – por exemplo, computadores, televisores, modems de internet e aparelhos de som da tomada. A medida também é recomendada em casos de variação da tensão – quando a energia não chega a cair completamente e oscila entre altas e baixas tensões.

– No caso de descargas elétricas por raios, é recomendável instalar dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS). Também existem DPSs que podem ser instalados diretamente na tomada utilizada por equipamentos sensíveis, como computadores.

– Além deles, há os nobreaks, equipamentos que protegem contra a sobretensão e têm bateria própria que mantém o computador ligado.

– Os protetores antirraios também protegem de maneira eficiente qualquer aparelho eletrônico ou de informática a ele ligado, contra descargas atmosféricas (raios), picos de tensão, sobrecarga e curtos-circuitos. O equipamento também tem a função de proteger os pontos de energia (tomadas) contra sobrecargas de equipamentos.

– Descargas elétricas naturais também percorrem a rede de telefonia fixa. Por isso é válido desconectar o modem da linha telefônica durante as quedas de raios, pois como a mesma não possui qualquer proteção contra raios, tanto seu telefone fixo quanto seu modem podem ficar vulneráveis.

