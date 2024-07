Consultorias gratuitas: indústrias de MS participam do Programa Brasil Mais Produtivo

Micro e pequenas indústrias de Mato Grosso do Sul ainda podem se inscrever no Programa Brasil Mais Produtivo para receber consultorias gratuitas. Até o momento, 44 empresas se inscrevem no Estado, o que representa mais da metade (68%) da meta estabelecida. Há ainda a possibilidade de inscrição de médias indústrias.

No país, já são 4 mil micro e pequenas indústrias cadastradas. O número representa 69% da meta deste ano. Até 2027, serão 30 mil empresas de micro e pequeno portes atendidos por consultores especializados em manufatura enxuta e eficiência energética.

A meta para este ano é de 5 mil micro e pequenas empresas para o atendimento pelos consultores. Até 2027, serão 30 mil. Para participar, os empresários devem se cadastrar na Plataforma de Produtividade e escolher as consultorias na modalidade “Otimização de processos industriais”.

O Brasil Mais Produtivo é o maior e mais abrangente programa de apoio à produtividade e à transformação digital dos negócios no país.

Para receber as consultorias é preciso registrar interesse e aguardar o contato do Senai e do Sebrae, que vão contar com mais de 1000 consultores para atender a demanda em todo o território nacional. As empresas podem solicitar só uma ou as duas consultorias e definir qual é a prioridade.

Para esse serviço, Senai e Sebrae desenvolveram um diagnóstico que identifica os gargalos e as melhorias a serem implementadas na gestão e na produção para reduzir custos e melhorar a produtividade na indústria. O serviço inclui ainda formação profissional para os funcionários da empresa, um modelo inédito que combina o atendimento dos consultores com a o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores para que eles deem continuidade às ações e aos ganhos obtidos com a consultoria.

“Esse é um programa construído a muitas mãos. Junto ao Sebrae, desenvolvemos uma metodologia que de fato tem condição de transformar a pequena e a média indústria ao envolver melhorias na gestão e na produção, o lean manufacturing, eficiência energética e a requalificação profissional aos empregados da indústria, o que pereniza o conhecimento repassado pelo consultor", afirmou o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal.

As consultorias de eficiência energética preveem eliminar desperdícios no chão de fábrica, com ao menos 10% de redução de consumo de energia, o que também contribui para a diminuição de emissão de CO2 e uma indústria mais limpa. Em visita presencial, o consultor do SENAI identifica, em um ou mais usos finais (ex. sistemas de refrigeração, motores, iluminação), as maiores oportunidades de economia de energia e apresenta à empresa um plano com as ações sugeridas e resultados esperados. O foco são ações de baixo ou nenhum investimento por parte da empresa, que deve se comprometer em realizá-las durante a consultoria, que se encerra com a medição e comprovação do resultado de economia energética.

Já a consultoria de manufatura enxuta, ou lean manufacturing, prevê a eliminação de desperdícios de produção no chão de fábrica, com aumento esperado de ao menos 20% da produtividade de processo, contribuindo para uma indústria mais competitiva. O consultor do SENAI, em visitas presenciais e regulares à indústria, identifica um processo crítico e com maior potencial de melhoria para implementação e medição de resultados.

