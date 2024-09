Consumo de energia cresce frente à bandeira vermelha em MS

O consumo de energia em Mato Grosso do Sul tem aumentado cada vez mais, porém, esse aumento tende a crescer nos próximos meses, junto com a bandeira vermelha em ações que podem ser causadas por conta das condições climáticas e ocorrências relacionadas ao homem, como furto de luz.

O caso foi explicado durante um workshop para jornalistas na Energisa, durante a manhã desta terça-feira (3), em Campo Grande.

Referente a condição climática, é de conhecimento público que as tempestades com ventania forte causam danos na rede elétrica, uma vez que árvores podem cair em fios, postes podem ser derrubados e outros. Além disso, o calor e a falta de chuva ajudam a aumentar a conta de luz, por conta do consumo maior de energia.

Porém, esse consumo pode ser ampliado ainda mais devido ao furto de energia, o famoso ‘gato’. O coordenador do COI (Centro de Operação Integrado), Marcelo Santana, explicou que 2024 tem sido um ano alarmante quando este cenário é observado.

No primeiro semestre deste ano, as equipes da Energisa verificaram que os crimes de furto de luz são maiores que o mesmo período de 2023. “De janeiro a agosto de 2024 já foram identificadas 6.733 irregularidades, sendo que em todo o ano de 2023 foram 6.949, ou seja, já encontramos mais de 96% irregularidades do que todo o ano passado”, disse.

Diante desse cenário, a bandeira vermelha não é o principal vilão do aumento da conta de luz. Para evitar que os sul-mato-grossenses fiquem sem o fornecimento de energia, devido ao aumento de consumo, a Energisa já está funcionando com o plano de contingência ativado.

As ações incluem a padronização da estrutura em todo o grupo, criação de ambiente único no Grupo para condução dos PCO's (Escritório Digital), modelo DRILL padrão e a implantação de ferramenta de acompanhamento.

