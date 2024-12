Coronel Neidy retorna ao Subcomando-Geral da Polícia Militar

A Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião que concorreu nestas eleições municipais, pelo PL, como vice na chapa de Beto Pereira (PSDB), foi nomeada de volta ao cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, conforme publicação do Diário Oficial desta segunda-feira (2).

Ela havia sido exonerada a pedido para focar na campanha política. Na época, o Coronel Nivaldo de Padua Mello foi designado para exercer a função cumulativa temporariamente.

Com a nomeação de Neidy, o coronel Nivaldo foi exonerado da função interina.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também