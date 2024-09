Corrida dos Poderes: Inscrições para o 2° lote estão abertas a partir desta segunda (16)

A abertura do 2º lote de inscrições para a Corrida dos Poderes foi liberado às 8h da manhã desta segunda-feira (16) no site oficial do evento destinado aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, público geral e crianças.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro chamou atenção para as altas temperaturas, baixa umidade e a importância da hidratação. “Para aqueles que vão se inscrever, que estejam participando dos 'treinões', é preciso estar atento as atuais condições do clima, com as temperaturas altas e baixa umidade, por isso é importante se hidratar”, disse o parlamentar.

Sucesso no ano passado, com participação de 2,5 mil pessoas, a Corrida dos Poderes deve reunir, nesta edição, público ainda maior, sendo esperado aproximadamente cerca de 3,5 mil pessoas.

No primeiro lote, exclusivo para servidores, foram disponibilizadas 1,5 mil vagas para o público adulto e 100 vagas para crianças.

Para este 2° lote são 1.500 vagas divididas em 1.000 aos servidores e 500 ao público geral, e ainda 100 vagas para crianças.

Corrida

A 2ª Corrida dos Poderes será realizada dia 26 de outubro, sábado, em comemoração antecipada ao Dia do Servidor Público (28 de outubro), saindo do estacionamento da Assembleia Legislativa.

- 15h, com abertura da Arena

- 16h, Corrida Kids

- 17h10, Largada Pernas Solidária

- 17h20, Largada Corrida 5 e 10KM

- 17h25, Largada da Caminhada

Premiação - Quinta-feira (31/08)

As diferentes categorias receberão suas medalhas no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, mesmo lugar de lançamento da corrida. Também está previsto show com o cantor Chicão Castro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também