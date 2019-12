Cruz Vermelha precisa de 133 colchões para abrigar refugiados

Para receber os refugiados da Venezuela que chegarão em Campo Grande na tarde desta terça-feira (17), o presidente da Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Tacito Nogueira reforça o pedido para doação de colchões para o acolhimento de 133 pessoas.

A sede da cruz Vermelha possui somente 25 colchões dos 133 que precisam para receber os refugiados que irão passar de dois a três dias na capital e depois serão encaminhados para as cidades de destino, Ponta Porã, Dourados e Cassilândia.

De acordo com Tacito eles ficarão aqui por dois dias por questão de logística. “Aqui é apenas local de passagem, por causa do local de pouso do avião”, explicou.

Os refugiados vêm da Operação Acolhida, organizada pelo Ministério da Defesa e realizada pelo Exército Brasileiro que integram o 4º Contingente da Força Tarefa Logística Humanitária, para ajudar no atendimento a venezuelanos que estão entrando no Brasil.

Os colchões podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, localizada na rua Barão de Melgaço 58, Centro de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também