Detran abre leilão de veículos com Gol valendo pouco mais de R$ 8 mil em MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu mais um leilão de veículos nesta terça-feira (24). Ao todo, são 85 lotes com lances iniciais abaixo do valor de mercado.

Entre os 21 automóveis, destaca-se um GOL TL 2014/2015, com lance inicial de R$ 8.437 mil. Já entre as 64 motocicletas, destaca-se uma HONDA/NXR160 BROS, em bom estado de conservação, com lance inicial de R$ 4.488,00 mil.

Os lances estão abertos até dia 08 de outubro pelo portal www.hcleiloes.com.br, onde estão a descrição dos itens e fotos. Os interessados ainda podem visitar os lotes, que estão no pátio da AUTOTRAN, na Rua Av. Gerval Bernardino de Souza, nº. 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. O horário de visitação é das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, entre os dias 02 e 04 de outubro.

Sucatas e inservíveis

Além do leilão de veículo para circulação, o Detran-MS está oferendo 47 lotes de veículos para sucata aproveitável e um lote de 21.060 kg de material ferroso para sucata inservível. O portal de lances é o mesmo, www.hcleiloes.com.br, com as mesmas condições de visitação citadas acima.

Os editais de leilão do Detran-MS publicados no Diário Oficial de hoje, entre as páginas 104 e 123. Confira clicando aqui.

