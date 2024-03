Diretores da AGEMS participam do P3C, em SÃ£o Paulo

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), representada por três diretores técnicos, esteve presente na terceira edição do evento P3C – PPPs e Concessões – Investimentos em Infraestrutura no Brasil, realizado em São Paulo.

Estiveram presentes Iara Marchioretto, diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, Caroline Tomanquevez, da pasta de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos, e Matias Gonsales Soares, diretor de Gás, Energia e Mineração.

“Um dos temas muito importantes debatidos foi regionalização da gestão dos resíduos, um modelo que ajuda o setor, pois o tratamento do resíduo é receita acessória perto investimento em água e esgoto. É uma engenharia mais simples e mais econômica”, disse Iara sobre os temas discutidos no encontro.

No setor de energia, o diretor Matias Gonsales aponta que a inserção nas discussões foi bastante valiosa. “Em um ambiente que reuniu representantes dos governos federal, estadual e municipal, foi uma abrangente apresentação de projetos desenvolvidos em setores econômicos regulados da infraestrutura, sociais e de ativos ambientais”, pontuou. “Foram discussões muito produtivas, com assuntos de suma importância para a área regulatória”, concluiu.

Caroline Tomanquevez participou de discussões importantes sobre ferrovias, que agregaram conhecimento ao trabalho que a Agência começa a desempenhar no segmento. “Da mesma forma, a questão dos portos, que tem atualmente discussão sobre nova modelagem, e precisamos estar atentos porque esse modal também é foco do desenvolvimento do Estado e está sob nossa regulação”, contou a diretora.

Também foi apresentado no encontro o modelo Free Flow, implementado apenas na BR-101, o que a diretora classificou como “bastante interessante, porque é mais uma inovação que queremos para as rodovias concedidas em Mato Grosso do Sul futuramente”,

Outro foco do evento foi a inovação em regulação, tema de destaque na atual gestão da agência sul-mato-grossense.

