Diz Aí: Grupo de pagode lança "Perigosa" para comemorar aniversário na Capital

O grupo regional Diz Aí, comemora seu aniversário lançando o áudio visual da música 'Perigosa', primeiro lançamento autoral com a atual formação, no próximo dia 8 de dezembro.

A música, que marca o crescimento da carreira dos músicos Jhoni Lopes, Hendrik Wruck, Rikardo Ramão, será lançada em evento na Arena Sunset, a partir das 17h. O ingresso pode ser adquirido pelo link , no valor de R$ 20.

O grupo que completa três anos neste ano, já tem a música no Spotify. A Arena Sunset fica na Av. Três Barras, 1145 - Villas Boas, Campo Grande.

