Dona dos pit bulls resgatados quer os cães de volta

A ex-modelo e empresária Paula Roberta Sacchi, dona da chácara onde 33 pit bulls foram resgatados, em Itu, São Paulo, nega que os cães estavam em condições de maus-tratos e que visitava os animais com frequência.



Paula afirmou que havia alugado o espaço para um peruano que foi preso durante a operação contra rinha internacional de cães. Ela conta que os dois são amigos há anos e até abriram um restaurante especializado em frutos no mar na cidade.



"Eu trouxe meus cachorros de São Paulo e ele trouxe os dele. Então, ele morava na chácara e ficava com os cachorros. Dos 33, 14 eram meus", conta.



A empresária afirma que os animais não estavam mal cuidados e que fazia visitas na chácara regularmente.



"Eu sempre ia para chácara e trazia um ou dois dos cachorros para ficar comigo aqui em casa. Isso porque nós ainda estávamos construindo os espaços para eles ficarem lá, os pequenos canis", explica.



Ela afirmou que é contra a prática de rinhas e que foi um choque quando soube da prisão do amigo.



Paula ainda disse que pretende recuperar todos os cães "Entram na minha casa e levam tudo embora ? Não, não é assim, eu tenho os meus direitos", afirmou.



