É do Mato Grosso do Sul: Ana Castela e Gabriel Sater vencem Prêmio da Música Brasileira

Maiara e Maraisa, Ana Castela, Iza e Xand de Pilares foram alguns dos vencedores do Prêmio da Música Brasileira 2024. A

O Prêmio da Música Brasileira 2024 dedicado a Tim Maia ocorreu na noite de ontem (12) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e teve representantes de Mato Grosso do Sul.

Natural de Amambai, Ana Castela foi premiada na categoria 'Lançamento Sertanejo' por Boiadeira Internacional (Ao vivo), enquanto Gabriel Sater, nascido em São Paulo, mas criado em Campo Grande, cidade de seu pai, Almir Sater, levou a melhor como Intérprete de Canção Popular. "24 anos de luta, para ganhar um prêmio como esse pra mim é tudo", falou o músico em um story em suas redes sociais.



Ganhador, Gabriel Sater estará neste sábado (15), em Nova Andradina, com seu show, Noites Pantaneiras.

Confira a lista completa de vencedores da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira:

Canção Popular

Dupla

Maiara & Maraisa

Grupo

É o Tchan!

Intérprete - Canção popular

Gabriel Sater

Intérprete - Sertanejo

Roberta Miranda

Lançamento - Canção popular

João Gomes - Raiz

Lançamento - Sertanejo

Ana Castela - Boiadeira Internacional (Ao Vivo)

MPB

Grupo

Boca Livre

Intérprete

Rosa Passos

Lançamento

Jards Macalé - Coração Bifurcado

Melhor Canção

Jards Macalé - Mistérios do Nosso Amor (Intérprete: Jards Macalé, Maria Bethânia / Compositor: Jards Macalé, Ronaldo Bastos)

Música Urbana

Grupo

Àttooxxá

Intérprete

Iza

Lançamento

Jorge Aragão, Djonga - Respeita

Pop/Rock

Grupo

Mombojó

Intérprete

Marisa Monte

Lançamento

Ana Frango Elétrico - Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua

Música Regional

Dupla

Lourenço & Lourival

Grupo

Falamansa

Intérprete

Alceu Valença

Lançamento

Lia de Itamaracá - Dorme Pretinho

Revelação

Choro na Rua

Samba

Grupo

Grupo Revelação

Intérprete

Xande de Pilares

Lançamento

Xande de Pilares - Xande Canta Caetano

Categorias Especiais

Lançamento Eletrônico

Urias - Her Mind

Lançamento em Língua Estrangeira

Anitta - Funk Generation: A Favela Love Story

Lançamento Erudito

Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo - Sinfonia dos Orixás & Pequenos Funerais Cantantes (Produção: Ulrich Schneider)

Projeto Especial

João Gilberto - Relicário: João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998)

Música Instrumental

Grupo

Choro na Rua

Solista

Armandinho Macedo

Lançamento

Yamandu Costa, Armandinho Macedo - Encontro das Águas

Projeto Audiovisual

Martinho Da Vila, Chico César - Acender as Velas (Direção: Philippe Rios)





