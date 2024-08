Saiba Mais Geral Eleições 2024: Veja as propostas dos candidatos para a Segurança

Um dos principais eixos da administração de uma cidade, a Segurança Pública é sempre abordada em debates e propostas de campanhas. Nestas eleições, sete candidatos a prefeito de Campo Grande apresentaram suas ideias.

Entre as propostas estão o desenvolvimento e implantação de políticas públicas integradas e eficazes para pra prevenir e combater a violência doméstica. A criação de um gabinete de gestão integrada e ampliada, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e fortalecimento do método de 'policiamento orientado por problemas'.

Confira:

Clique no link para ver a proposta da Adriane Lopes (PP)



Clique no link para ver a proposta do Beto Pereira (PSDB)



Clique no link para ver a proposta do Beto Figueiró (NOVO)



Clique no link para ver a proposta da Camila Jara (PT)

Clique no link para ver a proposta da Rose Modesto (União Brasil)



Clique no link para ver a proposta do Luso Queiroz (PSOL)



Clique no link para ver a proposta da Ubirajara Martins (DC)

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Eleições 2024: Veja as propostas dos candidatos para a Segurança

Deixe seu Comentário

Leia Também