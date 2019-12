Em assembleia, funcionários analisarão propostas do Consórcio Guaicurus

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU), recebeu do Consórcio Guaicurus duas propostas que serão analisadas em assembléia com os trabalhadores após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MS).

É a segunda rodada de negociações da empresa com a categoria que pede reajuste no salário dos trabalhadores. A primeira proposta que será analisada em assembléia é a manutenção da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nos termos atuais, 3,5% de reajuste e, quanto ao ticket alimentação, aumento no valor para R$ 125, nos termos de em que é pago atualmente.

Já a segunda trata-se da exclusão da PLR e aumento no valor do ticket-alimentação que ficaria em R$ 295, além do reajuste salarial de 3,5%.

O presidente do STTCU, Benétrio Ferreira de Freitas, afirmou que as propostas apresentadas “não foram a que a categoria sempre buscou”. “Quem vai decidir é o trabalhador”, disparou ao sair da audiência. A assembleia será realizada na próxima terça-feira (17).

