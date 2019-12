TRT intermedia negociação entre funcionários e Consórcio Guaicurus

O Sindicato do Transporte Coletivo de Campo Grande faz reivindicações nesta segunda-feira (9), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MS) em audiência a partir das 14h.

Estarão presentes na audiência o advogado do Sindicato, e Andre Luiz das Neves Pereira, e o advogado do Consórcio Gauicurus, Raphael Barbosa.

A categoria reivindica o reajuste do vale-alimentação de R$ 110 para R$ 170, a participação nos lucros da empresa de 9 pra 13%, novamente, e o reajuste da hora extra, além do vale gás todo mês, que atualmente só recebem mês sim outro não, e aumento do qüinqüênio e 13% de aumento no salário.

O motorista integrante do Sindicato do Transporte Coletivo, Thiago da Silva, afirma que os profissionais pedem também pela diminuição da carga horária nos fins de semana. “Nós queremos trabalhar apenas 7h20, sem hora extra. No final de semana trabalhamos mais de 9h”, relata

O sindicato também reivindica o aumento da hora extra que recebe de 50%, estão pedindo 75%.

De acordo com os profissionais da categoria, tudo será pedido de acordo com a Lei. Se houver necessidade de manifestação faremos. Mas não faremos nada fora da lei, o sindicato nenhum momento aceitou a retirada da PL”, alegou Willian, outro motorista que fará parte da audiência.

A redação do JD1 tentou entrar em contato com o presidente do consórcio Guaicurus, João Rezendo, mas não teve retorno.

Deixe seu Comentário

Leia Também