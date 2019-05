Em meio à crise, emissoras públicas de rádio e TV tentam se reinventar

Emissoras públicas de rádio e TV enfrentam a crise financeira na comunicação e tentam buscar soluções para cumprir a missão de levar comunicação de qualidade ao público. Nesta quinta-feira (9), foi apresentado durante o Fórum Nacional de Emissoras Públicas de Rádio e Televisão, o Instituto Brasileiro de Empresas Públicas de Comunicação (IBEPEC).



Atualmente o Forúm, que é presidido por Bosco Martins e também diretor-presidente da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) trabalha para que o instituto tenha sucesso e consiga dividir as responsabilidades distribuídas durante a condução sobre o futuro da radiodifusão pública.



Segundo o vice-presidente do Forúm, Sérgio Kobayashi, o projeto ficará responsável por buscar os meios de execução, cuidando de aspectos jurídicos, legais e, inclusive, comerciais da produção.



Conforme ele, o Forúm Nacional de Emissoras Públicas continuará a existir e ele tomará em partes a frente do IBEPEC, mas quem exercerá a função de vice-presidente do instituto será Danilo Magalhães, procurador jurídico do Estado de Mato Grosso do Sul há 14 anos, onde atuou a maior parte deste tempo na Fertel.



O IBEPEC irá atuar primeiramente em viabilizar o trabalho conjunto das emissoras, com maior integração das equipes inclusive na apresentação de produtos.



Comercial



Em outro front, o IBEPEC ajudará a contornar o obstáculo financeiro que as emissoras públicas enfrentam – e que, no passado, já resultou na suspensão de atividades ou mesmo extinção de empresas estatais. A ideia é buscar apoios culturais de alcance nacional, inclusive dentro das cotas de mídia institucional dos governos estaduais e federal, que permitam um reforço de caixa a fim de adequar as emissoras ao interesse do público e, também, para investimentos necessários com o avanço tecnológico.



IBEPEC



Fundado em agosto de 2018, o IBEPEC terá seu papel intensificado e ganhará entre as missões dar visibilidade a uma programação que siga as premissas da Educação, Cultura e Meio Ambiente, bem como permitir uma estrutura de acompanhamento de governos a partir de Brasília por meio de correspondências. Ao final da reunião, ficou acertada a apresentação de sugestões para aprimorar seu estatuto social, advindas das diferentes regiões do país, seguindo sugestões apresentadas por Ana Carolina Cavalcante, Vanessa Vasconcelos (TV Cultura do Pará) e Gustavo Almeida (TV Pernambuco).

