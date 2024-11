Empresários da Fiems participam da 15ª Expo Paraguay Brasil em Assunção

A comitiva brasileira composta por 10 empresários, além de representantes do Sistema Fiems participou nesta quarta-feira (8/11) de um evento de boas-vindas na Embaixada do Brasil no Paraguai para a 15ª Expo Paraguay Brasil, em Assunção.

O objetivo é estreitar as relações comerciais entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, já que o as exportações do Estado para o país vizinho aumentaram 12% nos últimos três anos, saindo de US$ 39,1 milhões em 2021, para US$ 43,9 milhões em 2023, conforme levantamento realizado pelo Observatório da Indústria da Fiems.

Os principais produtos exportados por Mato Grosso do Sul para o Paraguai em 2023 foram móveis refrigerados para a exposição de produtos, preparações para alimentação de animais, carnes e miudezas bovinas congeladas ou refrigeradas, cereais e suas preparações e sementes forrageiras para semeadura.

