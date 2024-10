Encontro do Movimento Conservador, com Michelle Bolsonaro, será nesta quinta na Capital

O Movimento Mulheres Conservadoras do Brasil reunirá em Campo Grande, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a ex-ministra e senadora pelo DF, Damares Alves, e a primeira-dama do Estado Mônica Riedel, Celina Leão (vice-governadora do DF), a senadora Tereza Cristina que devem reforçar campanha de Adriane Lopes (PP) que disputa a reeleição.

O encontro será realizado nesta quinta-feira (17), na Aliançados Arena, localizada na Avenida Mato Grosso, 4840, das 11h às 13h.



A presença de Michele Bolsonaro e Tereza Cristina, figuras de destaque no movimento conservador deve atrair lideranças e apoiadores de todo o Estado.



O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a Adriane, assim como outras diversas lideranças da direita em Campo Grande.

