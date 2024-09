Energisa emite nota com orientações e cuidados após casal morrer eletrocutado

A Energisa, concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, emitiu uma nota sobre o incidente da tarde desta segunda-feira (16), onde um casal, de 36 e 42 anos, morreu eletrocutado em Aparecida do Taboado enquanto tentavam conter um incêndio causado pelo rompimento de um cabo.

Na ocasião, o homem atuava no combate às chamas quando acabou encostando em uma cerca energizada pelo cabo de alta tensão. A esposa, desesperada, tentou ajudar o companheiro, mas também acabou sofrendo uma descarga elétrica.

No documento, a empresa afirma que se coloca “à disposição das autoridades para contribuir na apuração das causas do acidente”, e reforça a necessidade de um profissional habilitado para a realização de podas em árvores.

Na nota, a concessionária detalha que “galhos de árvores próximos à rede elétrica podem provocar interrupção do fornecimento de energia e acidentes” ao entrar em contato com os cabos, ocasionado curtos-circuitos, rompimento de cabos e podendo até mesmo energizar a árvore.

Além de apontar para os riscos, a Energisa fez uma série de orientações de segurança. Confira:

-Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

-Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;

-Na área rural, respeite a faixa de servidão da rede elétrica, devendo ter uma distância mínima de segurança de 10 metros em relação ao traçado da rede.

-Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

-Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

-Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel. Caso a árvore esteja próxima à rede, o cliente deve entrar em contato com a Energisa e solicitar o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança pelo profissional contratado.

