Estado lanÃ§a campanha de doaÃ§Ã£o para fundos de apoio Ã s crianÃ§as e idosos

Em parceria com a Receita federal, o Governo do Mato Grosso do Sul e outros parceiros iniciaram a campanha “Eu sou Cidadão Solidário”, para incentivar os contribuintes a doar parte do Imposto de Renda para dois fundos de apoio, o que ajuda crianças e adolescentes, e o voltado aos idosos.

A campanha pretende alcançar mais contribuintes. Segundo a Receita Federal, em 2023 os contribuintes do MS destinaram R$ 9,4 milhões ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, que corresponde a 5,37% do valor disponível para a ação, que é R$ 175,2 milhões.

O declarante do imposto de renda pode destinar até 6% do valor, sendo que a porcentagem deve ser dividida igualmente aos dois fundos, ou seja, 3% para cada. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda de pessoa Física 2024 inicia dia 15 de março e termina no dia 31 de maio.

Veja quais são os parceiros da campanha:

SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), SEDH (Secretaria-Executiva de Direitos Humanos), Ministério Público Estadual, COEGEMAS (Colegiado Estadual De Gestores Municipais de Assistência Social), Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Administração, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande, Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Campo Grande, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de MS), SESCON/MS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, das empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas no Estado de Mato Grosso do Sul), Sirpha – Lar dos Idosos, OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS), SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Campo Grande), Rotary Club Campo Grande São Francisco, SINDIFISCAL (Sindicato dos Fiscais Tributários de MS), Observatório Social do Brasil - Campo Grande e Receita Federal.

