Ex-presidente da Agetran, Janine Bruno é nomeado no Detran-MS

Exonerado da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em abril, o engenheiro Janine de Lima Bruno assume cargo de assessor no Departamento Estadual se Trânsito de MS (Detran).

A nomeação é para o cargo de Direção Especial e Assessoramento, com efeito a partir de 1º de julho de 2024.

Além de passar os últimos 7 anos a frente da Agetran, Janine já atuou na Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), e como diretor de Transportes da Agetran.

