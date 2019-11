Fábio Trad protesta contra medidas que "desestabilizam" servidor público

O deputado federal Fábio Trad (PSD/MS) protestou na quarta-feira (6) durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados contra o novo pacote de medidas que foi apresentado pelo ministro da Economia Paulo Guedes.

Fábio Trad usou o microfone para defender a estabilidade dos servidores públicos do Brasil, que está em vulnerabilidade se for aprovado pela Casa um dos pontos cruciais do projeto que desampara a estabilidade da carreira do funcionalismo público. Para o deputado, os servidores não devem ser culpados pela deficiência estrutural da “máquina”.

“Além disso, os servidores públicos não são dos governos, mas do Estado! Portanto, com eles há os valores da permanência, valores que, na realidade, fortalecem o estado democrático de direito. Não podem ser vítimas dos governos de ocasião, vulneráveis às vinganças, às represálias e vendetas dos governantes de plantão”, declarou.

Antes da sessão, o deputado esteve com as funcionárias públicas Cláudia Nascimento Sarmase da Silva e Conceição Zaplana de Almeida, da Secretaria de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

