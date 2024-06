Férias de julho: Bonito terá maior oferta de voos para ampliar turismo

Em Bonito, Jardim e Bodoquena, que integram a Rota da Serra da Bodoquena é esperado o aumento de visitantes em férias com a família e principalmente as crianças.

Com reservas feitas diretamente com as agências de turismo, são mais de 40 atrativos somente na Capital do Ecoturismo, acompanhados de uma gastronomia com fortes raízes pantaneiras.

Acirrando a concorrência no mês de julho, Bonito terá maior oferta de voos em um mês de alta temporada: a Azul vai operar todos os dias (com saídas às 10h55 e 11h05 de Viracopos), e a Gol decolará de Congonhas durante 22 dias, às 14h05, não operando apenas às segundas e sextas-feiras.

A conexão rodoviária com Campo Grande reduziu em 40 km com o novo acesso, pela BR-262 e MS-345 (Estrada do 21).



“A expectativa para o mês de julho é a melhor possível, a procura pelos nossos atrativos tem sido muito grande”, afirma o diretor de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco, apontando que, além das férias, a cidade receberá um fluxo maior de turistas com a realização de três grandes eventos no mês: 8ª Feira Literária (FLIB), de 3 a 6;

2º Bonito Cine Sour – Festival de Cinema Sul-Americano, de 20 a 27; e uma etapa do Brasil Ride, uma das maiores competições de mountain bike, de 31 de julho a 3 de agosto.



