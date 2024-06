Festival do Vinho terá degustação aberta ao público dia 28 de junho na Capital

O encerramento do curso "Sommelier: Vinhos" do Senac Turismo e Gastronomia acontece no dia 28de junho, data em que será realizado o "Wine Festival Sommelier 2024" no restaurante-escola Terradaságuas, em Campo Grande.

Celebração terá degustação de vinhos aberta ao público em um espaço com música ao vivo, além de orientação dos alunos, que já são profissionais sommeliers, com as bebidas dispostas em ilhas, organizadas por países e regiões. Serão 24 rótulos de vinhos tintos, brancos, espumantes e vinhos de sobremesa originários de diversos países.



Serão disponibilizados dois tipos de ingressos, o primeiro lote no valor de R$ 200,00 (o primeiro lote), com direito a degustação de vinho e um menu composto por opções quentes e frias de finger food. E o segundo, no valor de R$ 70,00 (o primeiro lote), sem a degustação de vinhos, com direito apenas às comidas.



O curso

O curso "Sommelier: Vinhos" tem 144 horas/aula é voltado para a capacitação profissional, para quem deseja atuar como sommelier, ou para apreciadores da bebida, aprimorando a análise sensorial, a forma de servir diferentes tipos de vinhos, elaboração de cartas e gerir estoques.

Mais informações pelo telefone (67) 3316-4114 ou ainda pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac . O restaurante-escola Terradaságuas está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados.

