Festival Internacional da Carne, com mais de 30 estações, será em setembro na Capital

Em setembro, o Parque de Exposições Laucídio Coelho recebe a 2ª edição do Festival Internacional da Carne, entre os dias 13 a 15 de setembro

A expectativa é que mais de 30 mil pessoas compareçam ao evento em Campo Grande, que promete reunir um público de assadores, produtores e amantes da carne em mais de 30 estações de carne, diferentes tipos de cortes.

Evento trará assadores de renome regional, nacional e internacional, palestras, shows musicais, além da 2ª edição do Meat Master - Copa Internacional de Assadores.

A produção, novamente, fica por conta da produtora cultural Márcia Marinho, em parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Márcia, a grande novidade é que as estações de carne estão sendo comercializadas e os interessados podem entrar em contato com a produção do evento para iniciar parceria com o evento. “Optamos por mudar esse formato para permitir que o Festival alcance novos empresários e chefs, apresentando novas opções para o nosso público e melhorando a experiência do cliente. Uma vez definidas as novas parcerias, iniciamos a curadoria dessas estações, sempre pensando em oferecer a melhor qualidade para todos”, diz.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, a expectativa para esta edição do evento é extremamente positiva. “Acreditamos que vamos fazer um evento maior e melhor do que o realizado no ano passado, com grandes atrativos para a população em geral, e uma oportunidade para todos conhecerem a qualidade da carne produzida no Mato Grosso do Sul”, discorre.

