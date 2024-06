Funcionário sofre queimaduras após incêndio em restaurante na Capital

Um funcionário de um restaurante, localizado na Rua João Rosa Pires, na região central de Campo Grande, acabou ficando com queimaduras leves após um incêndio de pequeno porte acometer a cozinha do estabelecimento na manhã deste domingo (2).

Segundo o Tenente Herculano, do Copo de Bombeiros, as chamas começaram em um fogão da cozinha, no momento que o funcionário realizava frituras, com o excesso de calor resultando na combustão do óleo.

Foram deslocadas três viaturas para o local, com cerca de 10 militares atuando no combate das chamas. Apesar de se tratar de um incêndio de pequeno porte, o tenente explicou que por se tratar de um ambiente de baixa ventilação, o excesso de fumaça atrapalhou no trabalho dos bombeiros.

Apesar das queimaduras leves, o funcionário inalou fumaça e foi encaminhado para unidade médica, onde passará por avaliação do seu estado de saúde.

