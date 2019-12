Funtrab oferece 103 vagas de emprego na capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), inicia a semana do Natal com 416 vagas de emprego no Mato Grosso do Sul, sendo 103 apenas em Campo Grande.



As vagas são as mais diversas. Na área de alimentação, por exemplo, tem emprego como cozinheiro, barman e engenheiro de alimentos.

Entre as vagas estão ajudante de eletricista, auxiliar de cozinha, barman, mecânico, manicure, motorista carreteiro, passador de roupas, entre outros.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab na rua 13 de maio, 2773, na capital, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. No interior, é preciso ir a uma unidade da Casa do Trabalhador.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, mas excepcionalmente nesta semana não haverá atendimento na terça e quarta-feira (24 e 25.12) por conta do Natal, retomando os serviços na quinta-feira (26.12).

Confira aqui as vagas em Campo Grande.

Confira aqui as vagas para o interior do Estado.

