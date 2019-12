Funtrab oferece 167 vagas de emprego nesta segunda-feira na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho (Funtrab ) de Mato Grosso do Sul oferece nesta segunda-feira (16) 167 vagas de emprego em Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Há também oportunidades para candidatos com deficiência. As vagas são para açougueiro, ajudante de eletricista, alinhador de direção, alinhador de pneus, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de recursos humanos, analista de suporte técnico, arte-finalista, atendente de balconista, atendente de balcão, auxiliar administrativo,

Há também para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro de obras, carreteiro, chaveiro, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro geral e cozinheiro industrial.

Confira todas as vagas disponíveis na Funtrab.

Deixe seu Comentário

Leia Também