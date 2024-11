Google lança PIX por aproximação para clientes da carteira digital

O Google anunciou o lançamento do pagamento por aproximação com PIX para clientes do GPay, nesta segunda-feira (05). A nova funcionalidade permitirá que usuários paguem aproximando o celular de uma máquina de cartão, semelhante ao uso atual de cartões de crédito e débito.

O evento de lançamento foi realizado na sede da empresa em São Paulo e contou com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Campos Neto destacou que cerca de 30% das pessoas preferem os cartões pela simplicidade da aproximação, e agora essa conveniência será estendida ao PIX.

O sistema estará disponível em todo o Brasil a partir de fevereiro de 2025, mas algumas instituições, como C6 Bank, PicPay e Itaú Unibanco, já anteciparam a implementação.

O PicPay já liberou a função em fases, com suas maquininhas próprias habilitadas para o novo método. O Itaú Unibanco também anunciou que suas maquininhas da Rede aceitarão o pagamento por aproximação em breve, sem necessidade de abrir o aplicativo no momento da compra.

Em outubro, o Banco do Brasil iniciou um piloto da funcionalidade para alguns clientes em Brasília e São Paulo, com expectativa de expansão agora em novembro. Mas, os usuários precisarão digitar a senha transacional para compras acima de R$ 200.

Além disso, o Banco Central lançou o PIX Agendado Recorrente, que permite o agendamento de pagamentos periódicos, atendendo a profissionais autônomos como terapeutas e professores de música.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também