Governo de MS formaliza Licença para início das operações da Suzano em Ribas

Foi entregue em cerimônia pelo Governo do Estado na sede da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (FIEMS), na segunda-feira (29), a formalização da Licença de Operação expedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) em 9 de julho deste ano, possibilitando o início das operações da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a terceira no estado.

A Licença de Operação emitida pela IMASUL atesta o cumprimento de todas as condicionantes para instalação, o manejo sustentável e respeito da companhia com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade no Estado.

O documento tem validade por quatro anos e estabelece também as obrigações para funcionamento da unidade, assim como as medidas mitigatórias e procedimentos de segurança que devem ser adotados ao longo da vigência da licença.

Com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas por ano, as operações da maior linha única de produção de celulose do mundo, instalada no município de Ribas do Rio Pardo (MS), tiveram início no dia 21 de julho. O empreendimento é resultado de um investimento total de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões a iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia.

A construção da Unidade Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores(as) próprios(as) e terceiros(as), passam a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

