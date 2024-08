Governo de SP determina a criação de gabinete de crise em Vinhedo após acidente

O governo de São Paulo determinou, nesta sexta-feira (9), a criação um gabinete de crise em Vinhedo, devido ao acidente do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que caiu no início da tarde de hoje no município paulista.

A aeronave, modelo ATR-72 500, saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, levando 58 passageiros e 4 tripulantes. Todas as 62 pessoas a bordo morreram durante o acidente.

Atuarão no gabinete representantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil, além do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do governo do Paraná e profissionais de assistência social.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade próxima a Vinhedo, para identificação. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) irá auxiliar nos trabalhos.

