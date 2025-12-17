Governo fecha 2025 com 88% das metas cumpridas e avanços em áreas estratégicas

O Governo de Mato Grosso do Sul encerra 2025 com avaliação positiva da gestão, alcançando 88% das metas previstas no contrato de gestão e 97% das ações do plano de governo desde 2023. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (17) pelo governador Eduardo Riedel, durante reunião com secretários estaduais e presidentes de autarquias, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Ao avaliar os resultados, o governador destacou que a principal marca da gestão é melhorar a vida do cidadão com entregas de qualidade em todas as áreas. “Nossa marca é a capacidade de fazer gestão em todas as áreas, para que possamos entregar resultados positivos diretamente às pessoas, melhorar a vida delas. Temos esta responsabilidade com a sociedade, sem deixar ninguém para trás. Sabemos do esforço, dedicação e comprometimento de toda equipe”, afirmou.

Riedel ressaltou ainda que grande parte do que foi planejado no início da gestão já foi entregue. “Temos muito a fazer ainda, mas estamos fazendo o melhor possível. Avançamos em muitos setores. Somos um governo com um único propósito. Este ano foi muito desafiador a todos nós, mas tivemos capacidade de união e unidade. Ano que vem será desafiador e nosso foco será no trabalho para levar resultados às pessoas”.

Na educação, um dos destaques foi a ampliação do ensino profissionalizante, que já atende cerca de 45% dos alunos do ensino médio da Rede Estadual. Todas as escolas contam com equipamentos de robótica e 70% das unidades passaram por reformas.

Na saúde, o Estado alcançou a maior cobertura vacinal do Brasil, avançou na Parceria Público-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e inaugura neste sábado (20) o Hospital Regional de Dourados.

A segurança pública registrou redução nos índices de homicídios, roubos e furtos, além do fortalecimento da rede de proteção às mulheres, com ampliação das Salas Lilás em 57 municípios e do programa Promuse em 39 cidades.

Na infraestrutura, o governo ampliou a malha rodoviária, firmou obras urbanas nos 79 municípios por meio do programa MS Ativo, que deve alcançar R$ 1,9 bilhão em investimentos, e avançou no saneamento, com 74% de cobertura de esgoto e meta de universalização até 2028.

O balanço estratégico aponta que, em 2025, foram apresentados 299 projetos e realizadas 539 entregas, com cumprimento de 88% das metas pactuadas. Já em relação ao plano de governo, cerca de 97% das ações previstas desde 2023 foram concluídas.

Ao avaliar o desempenho da equipe, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Pérez, destacou o encerramento positivo do ano. “Finalizando o ciclo de gestão em 2025 com avanços no contrato de gestão. O time fez um excelente trabalho. A maioria das ações foi cumprida. Nosso objetivo é atender cada vez mais a população. Estamos terminando bem o ano do ponto de vista financeiro, gestão pública e entregas a população. Foco é manter as entregas e resultados em 2026”.

