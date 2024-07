Governo trabalha para evitar greve no INSS

O governo federal está trabalhando ativamente para evitar uma greve no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atualmente tenta um acordo com o executivo brasileiro, considerando os anos de 2023 a 2026.

No ano passado, o governo concedeu um reajuste linear a todos os servidores de 9%, mas neste ano, esse reajuste não acontecerá, com eles ocorrendo somente em 2025 e 2026, a depender de cada categoria.

Nesta sexta-feira (5), após cerimônia de comemoração dos 34 anos do INSS, o presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, comentou a situação e reforçou que segue negociando com o governo.

“Há um apoio à legitimidade das demandas, do que pedem os servidores. Eu mesmo estive, sob determinação do ministro Lupi, na sala de negociação. É uma negociação. É claro que a proposta dada pelo governo melhorou. É uma proposta importante. É uma proposta que, somada ao que foi feito no ano passado pelo presidente Lula, será em 25 e 26 maior que a inflação”, afirmou.

Stefanutto apontou que, por muito tempo, não existiu uma mesa de negociação. “Obviamente que todos estão ansiosos porque ficaram muito tempo sem ter sequer negociação. Não havia mesa de negociação”, comentário que teve intervenção do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que afirmou que a categoria tinha “medo” de negociar com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente da instituição ainda detalhou que há outras demandas que não dependem de recursos, e que ele irá levar também ao governo para impedir que haja uma greve.

“[Greve] não é bom para a população e os servidores também não querem fazer. Os servidores sabem que é ruim para a população porque eles atendem no dia a dia”, finalizou.

Apesar de uma reunião da Mesa de Negociação da Carreira do Seguro Social, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ter acontecido na última quarta-feira (3), os servidores do INSS apontam para uma possível greve a partir de 16 de julho.

