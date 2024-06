Harley-Davidson fechará loja de Campo Grande em julho

A partir do dia 15 de julho, os amantes da Harley-Davidson em Campo Grande não verão as portas da boutique Rota 67 abertas.

Ao JD1, representantes do Grupo Maggi, que comprou a unidade da Harley-Davidson da Capital, revelou que a decisão de encerrar as atividades foi por causa das exigências feitas pela matriz da marca norte-americana.

Após comprar a concessão, que antes pertencia ao Grupo Enzo, as exigências vindas dos Estados Unidos não ficaram interessantes para o Grupo Maggi. Nesse momento, a negociação de motos já está encerrada, está funcionando somente a oficina, venda de peças e acessórios, que estão em valores promocionais.

A Rota 67, localizada na Avenida Afonso Pena, é a única loja da marca em Mato Grosso do Sul, e está seguindo os mesmos passos da unidade que ficava na Bahia, que fechou há 50 dias. Com o encerramento das atividades no MS, a Harley-Davidson só terá representantes nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina aqui no Brasil.

Em Campo Grande:

A loja da Harley-Davidson de Campo Grande foi a décima unidade inaugurada no Brasil. A Inauguração aconteceu em dezembro de 2011.

A Rota 67 conta com dois andares, bar e vista panorâmica. A loja também serve como local de encontros dos motociclistas. O clube é exclusivo, para entrar é preciso ser dono de uma Harley.

