Helicóptero cai em mata fechada e duas pessoas morrem em São Paulo

Pelo menos duas pessoas morreram em razão da queda de um helicóptero, modelo EC130 B4, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada, no morro do Tico Tico, em Caieiras, na Grande São Paulo.

As informações apontam que haviam quatro pessoas na aeronave, sendo que o piloto e uma criança, de 12 anos, foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros. O empresário André Feldman e a esposa, que não teve o nome divulgado, pai e mãe da criança, não resistiram aos ferimentos.

Segundo informações do portal G1 e UOL, o helicóptero saiu do Aeroporto do Campo de Marte com sentido à cidade de Americana.

O piloto e a criança foram encontrados pela manhã e foram retirados separadamente da área de mata com auxílio de policiais militares e bombeiros.

Um helicóptero da FAB auxilia nas buscas. Militares da Força Aérea Brasileira se uniram a bombeiros, policiais militares e funcionários da CCR, concessionária da rodovia à margem da mata.

O chamado para os bombeiros aconteceu às 23h28 (horário de Brasília), após sinal de GPS do helicóptero ser perdido, e chovia forte em São Paulo no momento do acidente. O socorro só foi feito pela manhã, quando houve visibilidade para fazer buscas. Não há informações sobre o que causou a queda do helicóptero até o momento.

O helicóptero que caiu pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA, cujos sócios são os empresários e administradores André Feldman e Paulo Jose Converso.

