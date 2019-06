Homem morre após sofrer acidente em rodovia

Vanderlei Chaves, conhecido popularmente como “Vanderlei Funileiro”, morreu no domingo (23) após sofrer acidente envolvendo dois carros em uma rodovia de Vicentina.

De acordo com o site Fatima News, o veículo onde estava Vanderlei foi fazer uma conversão a esquerda quando e o outro motorista não conseguiu parar a tempo.

Com o impacto, Vanderlei foi arremessado para fora do veículo, não resistiu e morreu. Outra pessoa que trafegava com Vanderlei ficou ferida e foi socorrida.Não há informações sobre o ocupante do outro veículo.

Deixe seu Comentário

Leia Também