Vídeo- Ao voltar da festa junina, jovens morrem em acidente de moto

Vitor Gabriel da Silva Regis, 17 anos e Thiago Barreto Oliveira, de 18 anos, morreram após colidirem a moto contra uma árvore no município de Oliveira dos Brejinhos, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (22), quando as vítimas estavam voltando de uma festa junina.

De acordo com o G1, o impacto da batida foi tão forte que os dois jovens foram arremessados da moto e ficaram presos nos galhos da árvore. Eles morreram ainda no local do acidente.

Segundo a PRF, Vitor era quem conduzia a moto, e, Thiago estava na garupa. Eles tinham ido a uma festa no povoado de Feira Nova e estavam voltando para o povoado de Queimada Nova, onde moravam. A PRF disse que a batida ocorreu entre 4h e 5h da madrugada, na altura do km 485 da rodovia.

Não há informações sobre a motivação do acidente.

