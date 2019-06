Ex-secretário morre em acidente na MS-157

O ex-secretário da Agricultura de Nioaque, Jorge da Silva Pires, 58 anos, morreu na sexta feira (14), em um acidente na MS- 157 na cidade de Itaporã, próximo ao distrito de Carumbé, em Maracaju. Ele conduzia uma caminhonete e colidiu em um caminhão.



De acordo com o site Itaporã News, o condutor do caminhão trafegava no sentido Maracaju a Itaporã, quando em uma curva, Jorge que conduzia uma Hilux, invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão frontal.



Com o impacto uma grande quantidade de cerveja que fazia parte da carga do caminhão ficou espalhada na pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados e uma ambulância do Hospital de Itaporã foram acionados e estiveram no local, mas Jorge já estava se vida.



O motorista do caminhão, não sofreu ferimentos e uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para auxiliar no trânsito até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

Deixe seu Comentário

Leia Também