HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 07/03/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Pensando nas contas que vão vencer logo? Relaxa, bebê! Se depender dos astros, não vai faltar oportunidade para reforçar sua renda e quitar os boletos. Embora a Lua não esteja mais em sua companhia, vai mandar vibes estimulantes ao longo dia e promete uma quintafeira redondinha para incrementar seus ganhos. O trabalho deve fluir bem hoje e você vai contar com mais desprendimento, ideias criativas e um tino apurado para lidar com as finanças. Pode até deixar seu estilo prudente um pouco de lado para se arriscar em novas empreitadas e iniciativas. Só não espere muito da paixão, que fica à mercê de bagacinhas à noite. Pressões e exigências podem azedar o lance com o crush ou a relação com o mozão.

Aquário

Quintou com ótimas vibes para você arrasar e quem promete é a Lua, que brilha toda poderosa no seu signo. Isso significa que a sua vitalidade vai aumentar, seu carisma vai ficar irresistível e suas habilidades estarão no modo turbo. Seus dons criativos vão sobressair no trabalho e paqueras podem surgir em todo canto. Você vai atrair olhares e atenções por onde passar, mas já adianto que esse astral maravigold estará em vigor até o final da tarde, portanto, aproveite para se aproximar logo de quem deseja. À noite, a Lua se estranha com Júpiter e alerta que perrenguinhos podem marcar presença nas relações familiares e amorosas. Numa dessa, convém dobrar a tolerência para não zerar a paciência com seus queridos.

Peixes

Hoje a vontade de ficar no seu canto pode bater mais forte e talvez você não tenha tanta disposição para ir atrás dos seus interesses, meu cristalzinho! É que a Lua se movimenta em seu inferno astral e pode diminuir seu pique nesta quintafeira. Chegou a hora de desacelerar o ritmo e cuidar com mais carinho do seu organismo. Se as responsabilidades andam pegando, resolva as coisas mais urgentes que não podem ser adiadas. No trabalho, você vai se sair melhor em serviços individuais e que sejam feitos em silêncio. Mas não se isole das pessoas e dobre a cautela à noite, quando desafios vão espreitar suas relações, principalmente na vida amorosa. A paquera pode deixar a desejar e o romance também.

Áries

Hoje você vai esbanjar simpatia, descontração e muita disposição para interagir com quem estiver ao seu redor. Também pode ampliar seu círculo de amizades e conhecer pessoas interessantes em encontros presenciais ou nas redes sociais. No trabalho, a cooperação e a camaradagem devem prevalecer com os colegas e seus talentos ficarão mais explícitos nas atividades em grupos e equipes. Mas o astral vai dar uma guinada à noite e nem tudo serão flores. Convém abrir o olhão e agir com muito juízo para não torrar um dinheiro que não pode ou não tem, viu bebê? O clima também vai oscilar nos contatinhos e há risco de se estranhar com alguém que anda paquerando pegue leve! Ciúme pode gerar atritos na vida a dois.

Touro

Pensando em tudo o que precisa realizar hoje, meu docinho de coco? É, se depender das estrelas as demandas não serão poucas, mas não esquenta porque você terá energia e motivação de sobra para dar conta de todas as responsabilidades. O período será dos mais produtivos na carreira e não vai faltar competência para cumprir metas e compromissos, sem falar que pode subir no conceito da chefia e até sonhar com promoção. Aproveite as oportunidades para mostrar o que sabe e faz com maestria, só não espere muita molezinha à noite. Nuvens escuras vão se formar no céu astrológico e obstáculos podem atrapalhar seus planos, principalmente se está na pista. Rivalidades e disputas vão rondar, só não se deixe intimidar.

Gêmeos

A Lua aquariana comanda o astral e garante que você vai quintar com mais leveza, liberdade e vontade de aprender. O momento é perfeito para se matricular em um curso, pensar fora da caixa e se envolver com coisas diferentonas. O desejo de renovação e a sede de informação vão te levar mais longe e podem expandir seus horizontes na vida profissional ou pessoal. Tudo indica que vai encontrar muitos estímulos e realização em coisas que queira começar. Só evite baixar a guarda no período da noite porque bagacinhas podem derrubar o seu ânimo, bebê! Se está na solteirice e quer se amarrar, seja firme para vencer os desafios que podem surgir. Se tem um love, convém reforçar os laços de confiança na união.

Câncer

A intuição canceriana vem do berço e hoje estará ainda mais poderosa por influência da Lua, sua estrela guia. Seu sexto sentido vai ficar de plantão e será o maior aliado na hora de resolver as coisas, por isso, não pense duas vezes para seguir seus instintos. O período será oportuno para lidar com os interesses financeiros e boas negociações podem ser realizadas. Também é hora de abrir mão do que não está funcionando bem na sua vida e praticar o desapego. Mude o que tem vontade e deixe ir o que te incomoda – o recado vale para pertences, pessoas e situações. Mas ligue o radarzinho à noite, quando a paixão vai inspirar cuidados. Embustes podem aparecer na pista e há risco de tretas no romance.

Leão

Hoje há uma forte tendência de olhar mais para os outros e você pode deixar suas conveniências em segundo plano, bebê! Os interesses alheios vão despertar mais atenção, solidariedade e sua vontade de fazer a diferença vai aumentar. Quem ganha com isso são seus contatos e o período será mesmo propício para aprimorar suas relações e ser menos individualista. Um clima de camaradagem e cooperação deve falar mais alto no trabalho e você não vai pensar duas vezes para colaborar com os colegas. Parcerias com gente da sua confiança podem dar ótimos frutos e abrir caminho para novos projetos. O romance vai ficar repleto de estímulos, só não marque touca à noite, quando os assuntos do coração podem ser alvos de tretinhas ou tretonas.

Virgem

Trabalho é sempre um assunto prioritário para os virginianjos e quem duvida disso hoje terá a chance de tirar a prova. Você vai quintar com todas as atenções voltadas para os deveres e seu compromisso com a excelência vai ficar evidente. Aproveite para dar o seu melhor no serviço, pois quanto mais produzir maior será sua realização e, por consequência, as suas chances de sucesso. A chefia vai valorizar suas ideias, competências e pode passar novas responsabilidades. Agora, se está à procura de emprego, não vai ficar na mão: dicas, recomendações e informações quentinhas podem chegar até você e render uma contratação. No entanto, evite criar muitas expectativas na vida amorosa, principalmente no período da noite, quando desencontros e frustrações podem rolar.

Libra

Se tem alguém que hoje pode nadar de braçadas no mar de oportunidades é você, Libra! A Lua se afirma no setor mais positivo do seu Horóscopo e espalha vibes espetaculares ao longo do dia, duplicando seu charme, sua sorte e as suas oportunidades. O período será perfeito sem defeitos para mostrar seus múltiplos talentos e fazer a sua estrelinha brilhar, seja no trabalho, no lado financeiro ou na vida pessoal. O dindim virá com mais facilidade para o seu bolso e você pode alcançar vitórias importantes no serviço. A paixão fica blindada e quem tá na pista só vai permanecer sem um novo amor se quiser. Pena que esse astral maravigold não estará tão forte à noite e bagacinhas podem surgir para atrapalhar.

Escorpião

O dia começa sussa e você terá mais tranquilidade para fazer as suas coisas, bebê! Se está com tarefas pendentes ou atrasadas no trabalho ou em casa, aproveite essa quintafeira para agilizar tudo, pois seu jeito estará mais antenado, versátil e as suas atividades vão render. Interesses antigos que normalmente voltam a concentrar as suas atenções também podem ser retomados com êxito hoje. Caso precise de um help, não hesite em pedir: parentes e pessoas próximas vão estender a mão. Porém, evite misturar assuntos familiares e amorosos à noite porque em vez de dar liga, pode dar briga. Interferências e palpites em seu romance podem acabar gerando atritos. Na paquera, altos e baixos estão previstos e a dica é ir devagar.

Sagitário

Espontaneidade, papo esperto e simpatia não faltam para o seu signo e hoje essas qualidades estarão ainda mais explícitas, o que deve contribuir bastante com o seu sucesso. Você esbanjará habilidade para se comunicar, interagir e expressar suas ideias, sinal de que tem tudo para lacrar e arrasar nos contatos pessoais e profissionais. Suas opiniões serão mais ouvidas, respeitadas e você tem mais é que explorar esses trunfos a seu favor, Sagita! O momento é top para participar de reuniões, decisões e atividades em grupos e equipes. De quebra, também pode consagrar uma conquista gloriosa na paquera ao se abrir com o crush e falar do que sente, mas convém agir rápido. O astral vai mudar à noite e conflitos podem melar seus planos.

