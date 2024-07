Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Nesta quinta, sua curiosidade segue em alta e você pode trocar experiências interessantes com os colegas, aprendendo mais do que imagina e reforçando os laços de camaradagem com o pessoal no trabalho. Pode pintar boa nova sobre um assunto que envolve a Justiça. Tarefas que podem ser feitas em equipe, parceria, ou até o início de uma sociedade podem correr às mil maravilhas. Vênus favorece as mudanças hoje e até um imprevisto pode virar uma chance de conhecer alguém interessante. Olhe mais ao redor! Uma dose extra de animação no romance ajuda a afastar a rotina. Com bom humor e descontração, você vai colecionar novos admiradores se está só.

Aquário

Os astros anunciam mudanças e surpresas para esta quinta, seja em casa, nas finanças ou no trabalho, Aquário. Aproveite para encerrar um ciclo e abrir espaço para que as boas energias entrem em sua vida. No trabalho, talvez tenha que ser mais flexível para se adaptar a alguns imprevistos. A boa notícia é que, embora nem tudo saia de acordo com os seus planos, o seu esforço tem boas chances de virar dinheiro no bolso. Se pensa em fazer uma reforma em casa, vá em frente! A paixão segue em alta, mas é a chegada de Vênus em Leão que traz as melhores vibes para a vida a dois. O romantismo está no ar e um caso ou rolo pode virar compromisso agora.

Peixes

Você vai fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe nesta quinta, inclusive no trabalho. É hora de investir na diplomacia se quiser expandir seus contatos e melhorar a convivência com os colegas. E com Vênus de mudança para Leão, há sinal de muito serviço pela frente. Quem está procurando uma vaga pode ter boas novas em breve. À noite, vai ser divertido reunir as pessoas queridas, trocar ideias, matar a saudade e curtir a presença de quem é importante na sua vida. Um lance recente pode se firmar, mas se ainda não tem alguém em vista, isso tem tudo para mudar rapidinho. A vida amorosa conta com a proteção das estrelas e vocês estarão em sintonia agora.

Áries

A Lua troca likes com vários astros nesta quinta, Áries, e promete muita energia para você mergulhar no trabalho com uma dedicação impressionante! Aproveite a vibe para colocar tudo em dia, finalizar aquelas tarefas chatas que vinha empurrando com a barriga e ainda causar uma boa impressão nos colegas. As finanças estão protegidas, mas o dinheiro depende diretamente do seu esforço, tá? No final da tarde, Vênus entra em seu paraíso astral e promete vibes maravilindas para o romance! A paquera ganha impulso e fica mais animada do que esperava. É hora de sair do zero a zero! O planeta do amor também protege o romance, que ganha ares de conto de fadas.

Touro

A semana ainda não acabou, Touro, e a melhor notícia é que as estrelas seguem destacando sua criatividade, charme e carisma, além da habilidade para se comunicar. A Lua segue em seu paraíso astral, mas a vida não é só diversão e você precisa direcionar essa energia para o trabalho, melhorando seus contatos, convencendo clientes e arrasando em tudo o que fizer. Vênus se muda pra Leão mais tarde e envia vibes de harmonia para sua casa e a convivência com a família. Nenhum contatinho vai resistir ao seu encanto e até um ex pode mandar um “oi, sumido” agora. A dois, você vai cobrir o par de carinho e viver momentos super românticos, especialmente em casa!

Gêmeos

Seu lado caseiro tem tudo para dar as cartas hoje, Gêmeos. Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, pode se surpreender com a sua produtividade e até conquistar uma grana extra se lida com produtos e serviços ligados ao lar. Tire proveito do seu lado prático para dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. Vênus entra em Leão hoje e favorece tudo o que esteja ligado a comunicação, viagens rápidas e vida social. Um amor antigo pode reaparecer quando menos espera. Já a conquista conta com excelentes energias e você tem tudo pra arrasar. Se tem compromisso, reforce os laços com o par e aproveite para melhorar a comunicação entre vocês dois.

Câncer

Você estará mais falante do que o normal nesta quinta, minha consagrada. Vai sobrar disposição até para sair da sua zona de conforto, inclusive no trabalho, e testar possibilidades mais arriscadas ou projetos ousados. Tudo que envolva comunicação, seja pessoalmente ou não, pode trazer boas oportunidades na vida profissional agora. Vênus passa a enviar vibes maravilindas para a sua vida financeira a partir de agora: aproveite! Seu coração pode acelerar com as mensagens daquele crush que andava de olho. O astral segue perfeito na vida amorosa. Invista em uma conversa sincera para esclarecer um mal–entendido e melhorar ainda mais o romance.

Leão

O céu avisa que você pode encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso hoje. Se está precisando de grana, pode surgir a oportunidade de pegar um bico ou fazer hora extra. Bom momento para conversar sobre um aumento, negociar um bônus e até correr atrás de novos negócios, meu cristalzinho. Mas se tudo anda bem nessa área, aproveite o astral favorável para comprar algo que deseja há tempos. A chegada de Vênus ao seu signo traz notícias maravilhosas para a conquista, que andava meio parada nos últimos dias. Tem compromisso? Você e o mozão podem fazer planos para o futuro e até melhorar as contas do casal, mas invista também no romantismo.

Virgem

O dia começa agitado, Virgem, e ainda bem que você vai acordar com a corda toda! As estrelas seguem protegendo os seus interesses e você conta com disposição para começar um curso, fazer uma viagem ou iniciar um projeto pessoal que estava sonhando. Tire proveito dos seus pontos fortes para se destacar no serviço e, de quebra, impressionar geral com o seu lado focado e comprometido! Mas nem tudo é perfeito e Vênus passa a infernizar seu astral a partir de agora, então vale a pena agir de maneira cautelosa nas finanças e nos assuntos do coração. Um astral descontraído ajuda a fisgar alguém interessante. Você e o love também estarão mais afinados e buscando segurança.

Libra

Nesta quinta, a vontade de curtir o seu canto, meditar, repensar a vida e até se isolar um pouco tem tudo para crescer. A boa notícia é que o trabalho tem tudo para fluir sem problemas, especialmente se puder agir de maneira um pouco mais isolada. Foque nas tarefas que não exigem tanta interação com os colegas, assim vai dar conta de tudo rapidinho. Vênus entra em Leão à tarde e envia ótimas vibes para deixar o isolamento de lado, encontrar os amigos e até se arriscar mais na paquera se está na pista. A química com o love ou com um novo crush tem tudo para crescer. Agir de maneira mais descontraída deixa os momentos a dois muito melhores. Experimente!

Escorpião

Hoje, Vênus está de mudança para o ponto mais alto do seu Horóscopo, enviando vibes pra lá de perfeitas para você dar aquele gás na vida profissional. No trabalho, o astral é perfeito para alimentar novos sonhos e projetos ainda mais ambiciosos. Seu signo tem fama de ser muito reservado, Escorpião, mas faça um esforço para compartilhar ideias e juntar forças com quem pode te ajudar a conquistar o que deseja. Reunir os amigos e matar a saudade pode ser divertido, além de movimentar as coisas e aumentar as suas chances na paquera se está buscando um novo amor. Mantenha a paz com o mozão e aproveite para fazer algo mais animado junto com os amigos do casal.

Sagitário

Se depender da Lua, que troca likes com vários astros ao longo desta quinta, você vai mergulhar no trabalho e levar as suas obrigações muito a sério. As estrelas ampliam sua ambição e você pode ter ótimas surpresas na vida profissional, Sagita! Mudanças em casa ou até uma reforma tem tudo para dar certo se for iniciada agora. E com Vênus iluminando Leão a partir de agora, seu lado otimista e aventureiro também dá as caras, o que garante muita diversão nos momentos de lazer. Mostre mais dedicação ao relacionamento e faça a sua parte para manter o astral leve. Tudo indica que pode se encantar com alguém nas redes sociais e até começar um romance à distância.

